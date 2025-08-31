المرور يضبط 7,304 دراجات آلية مخالفة خلال أسبوع من الحملات الميدانية بمناطق المملكة

وأسفرت الحملة عن ضبط (7,304) دراجات مخالفة، تصدّرت منها منطقة الرياض بعدد (3,791) دراجة، تلتها محافظة جدة بـ(2,118) دراجة، والمنطقة الشرقية بـ(602) دراجة، فيما توزعت بقية المضبوطات على مناطق ومحافظات أخرى، منها مكة المكرمة، المدينة المنورة، الطائف، عسير، وتبوك.