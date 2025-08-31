المرور يضبط 7,304 دراجات آلية مخالفة خلال أسبوع من الحملات الميدانية بمناطق المملكة

نفّذت إدارات المرور في مختلف مناطق المملكة حملة ميدانية موسعة لضبط الدراجات الآلية المخالفة، وذلك خلال الفترة من الأحد 24 أغسطس إلى السبت 30 أغسطس 2025م، في إطار الجهود الأمنية الرامية إلى رفع مستوى السلامة المرورية والحد من المخالفات.
وأسفرت الحملة عن ضبط (7,304) دراجات مخالفة، تصدّرت منها منطقة الرياض بعدد (3,791) دراجة، تلتها محافظة جدة بـ(2,118) دراجة، والمنطقة الشرقية بـ(602) دراجة، فيما توزعت بقية المضبوطات على مناطق ومحافظات أخرى، منها مكة المكرمة، المدينة المنورة، الطائف، عسير، وتبوك.
وتؤكد الإدارة العامة للمرور استمرارها في تنفيذ مثل هذه الحملات لضبط المخالفات المرورية بمختلف أنواعها، وحثّت قائدي الدراجات على الالتزام بالأنظمة المرورية والاشتراطات النظامية حفاظًا على الأرواح والممتلكات.