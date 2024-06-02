نائب وزير الإسكان يدشن أعمال المعرض والمؤتمر الدولي للبناء المستدام بالرياض

وفي التفاصيل، يشارك في المعرض أكثر من 250 جهة تمثل 18 دولة و 30 متحدثاً من خبراء الاستدامة في جميع قطاعات البناء، ويحضر المؤتمر نخبة من الاقتصاديين والمستثمرين وصناع القرار وخبراء منظومة قطاع البناء والقطاع العقاري على المستوى المحلي والدولي، ويستمر لمدة أربعة أيام.