نائب وزير الإسكان يدشن أعمال المعرض والمؤتمر الدولي للبناء المستدام بالرياض

دشن نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان إيهاب بن غازي الحشاني، اليوم الأحد، أعمال المعرض والمؤتمر الدولي للبناء المستدام تحت شعار "البناء المستدام في ضوء رؤية 2030 وبرامجها"، في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.
وفي التفاصيل، يشارك في المعرض أكثر من 250 جهة تمثل 18 دولة و 30 متحدثاً من خبراء الاستدامة في جميع قطاعات البناء، ويحضر المؤتمر نخبة من الاقتصاديين والمستثمرين وصناع القرار وخبراء منظومة قطاع البناء والقطاع العقاري على المستوى المحلي والدولي، ويستمر لمدة أربعة أيام.
ويُعد معرض البناء المستدام فرصة لاستعراض العديد من قصص النجاح في تضمين الاستدامة لكافة مراحل البناء بداية من التصاميم إلى التنفيذ، إضافة إلى بحث ومناقشة أفضل الممارسات العالمية وأحدث التقنيات وسبل تفعيلها، والإسهام في تعزيز التنمية المستدامة نحو مستقبل أكثر نمواً وإشراقاً.
ويناقش المشاركون في المؤتمر العديد من المحاور خلال الجلسات العلمية وورش العمل التي ستعقد تباعاً خلال أيام انعقاد المؤتمر، والتي تركز على تعزيز قدرة قطاع البناء على تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة من عملية البناء ونشر الوعي عن أهمية الممارسات المستدامة وكيفية تحقيق العائد على الاستثمار في مجال البناء المستدام.
ويقدم المعرض لمجتمع الأعمال منصة تنموية وتطويرية هائلة في جميع مجالات منظومة البناء، مثل مختلف مسارات الهندسة كالمعمارية والتصميم والإنشائية والإلكتروميكانيكية والسلامة، وكذلك البنية التحتية والتشييد، بالإضافة إلى الديكورات والتوريدات، وجميع التقنيات والصناعات المرتبطة بالبناء.