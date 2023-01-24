"آل الشيخ": تمزيق القرآن مستنكر ولن يزيدنا إلا تمسُّكًا بما جاء به من الهدى

وتفصيلًا: جاء ذلك في تغريدة للوزير "آل الشيخ" عبر حسابه الرسمي بمنصة تويتر، جاء فيها أن "تمزيق القرآن الكريم أو حرقه لن يزيد المسلمين إلا تمسُّكًا به، وبما جاء به من النور والهدى والدعوة لنبذ الكراهية.