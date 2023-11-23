مجموعة الدكتور سليمان الحبيب شريكاً وراعياً طبياً لفعاليات دورة الألعاب السعودية 2023

ترعى مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، فعاليات النسخة الثانية من دورة الألعاب السعودية 2023، التي ستقام منافساتها خلال الفترة من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر المقبل 2023، في العاصمة الرياض.
وبموجب هذه الشراكة ستكون المجموعة الطبية التي تعد أكبر مزود لخدمات الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، الشريك الطبي للحدث الرياضي الوطني الأكبر في تاريخ المملكة، إذ يتنافس "8000" مشارك ما بين رياضي ورياضية وطاقم فني وإداري في "53" لعبة رياضية، على جوائز يتجاوز مجموعها " 250" مليون ريال.
من جهته أعرب الأستاذ فيصل النصار الرئيس التنفيذي للمجموعة، عن فخره واعتزازه بكون المجموعة شريكاً وراعياً طبياً لهذا الحدث الرياضي الكبير، مشيرًا إلى أهمية الألعاب السعودية باعتبارها مشروعاً وطنياً إستراتيجياً، يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بالقطاع الرياضي، ومنصة مثالية للرياضيين السعوديين، لتحقيق طموحاتهم الرياضية في بيئة تنافسية عالية المستوى، بما يسهم في إبراز جيل من الأبطال القادرين على تمثيل السعودية في المحافل الدولية.
وأضاف الأستاذ فيصل أنه ومن منطلق المسؤولية الوطنية والمجتمعية، تتطلع المجموعة لانجاح الدورة، وإخراجها بالصورة التي تليق بمكانة وسمعة المملكة، مشدداً على أنها ستسخر خبراتها وإمكاناتها الكبيرة لتوفير التغطية الطبية المتكاملة، لكافة المشاركين، عبر عيادات تشرف عليها كوادر طبية مؤهلة تأهيلاً علمياً عالياً، مشيراً إلى أن المجموعة اكتسبت خبرات كبيرة، من خلال رعايتها للعديد من الفعاليات المتنوعة، وتقديم الخدمات الطبية الميدانية بأعلى المعايير.
وأكد أ.النصار التزام المجموعة بالاستمرار في دعم مثل هذه الفعاليات والمناسبات الوطنية، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ، وتحقيق أهداف الفعالية في إبراز الموهوبين، وصناعة أبطال رياضيين جدد في مختلف الألعاب الرياضية، والمساهمة في تعزيز الكوادر الوطنية في مختلف المجالات، والنهوض بالبنية التحتية لخلق إرث يساهم في ضمان استدامة قطاع الرياضة والشباب في السعودية، كجزء من الإستراتيجية الوطنية.
يُذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تحرص دوماً على رعاية كافة المناسبات الوطنية انطلاقاً من مسؤولياتها المجتمعية ، حيث كانت الشريك الصحي الرسمي لمبادرة الاستثمار في المستقبل بنسخته السابعةFII7، وقدمت الرعاية الطبية لسباق "فورمولا1" العالمي ، ورعت كأس السعودية للفروسية وسباق الخيل ، ومهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، وموسم الرياض في نسخته الرابعة ، ومؤخراً سلسلة بطولات أرامكو للفرق المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة.