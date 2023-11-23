مجموعة الدكتور سليمان الحبيب شريكاً وراعياً طبياً لفعاليات دورة الألعاب السعودية 2023

وأضاف الأستاذ فيصل أنه ومن منطلق المسؤولية الوطنية والمجتمعية، تتطلع المجموعة لانجاح الدورة، وإخراجها بالصورة التي تليق بمكانة وسمعة المملكة، مشدداً على أنها ستسخر خبراتها وإمكاناتها الكبيرة لتوفير التغطية الطبية المتكاملة، لكافة المشاركين، عبر عيادات تشرف عليها كوادر طبية مؤهلة تأهيلاً علمياً عالياً، مشيراً إلى أن المجموعة اكتسبت خبرات كبيرة، من خلال رعايتها للعديد من الفعاليات المتنوعة، وتقديم الخدمات الطبية الميدانية بأعلى المعايير.