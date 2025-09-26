إنجاز طبي نادر.. مستشفى الملك فهد الجامعي ينجح بزراعة مفصل المرفق وترميم الأربطة لشاب عشريني

في إنجاز طبي يُعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة الشرقية، نجح فريق طبي في مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر – التابع للمدينة الطبية الأكاديمية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل – في إجراء عملية جراحية نادرة ومعقدة، تمثلت في زراعة مفصل المرفق وترميم الأربطة المحيطة لشاب في مقتبل العمر، بعد أن تعرض لإصابة خطيرة نتج عنها كسر مضاعف وفقدان جزء كبير من المفصل وتهتك في الأنسجة المحيطة.
قاد العملية الدكتور سعد القحطاني – رئيس قسم العظام واستشاري جراحة العظام والأطراف العلوية – الذي أوضح أن الفريق تعامل مع الحالة منذ بدايتها بدقة عالية، بدءًا من فحص المريض وإجراء الفحوصات المخبرية والأشعات، وصولًا إلى التعاون مع الدكتور محمد بارجاء من قسم الهندسة الطبية الحيوية للاستعانة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في تحديد حجم الجزء المفقود من المفصل بدقة.
وأشار القحطاني إلى أن مثل هذه الحالات غالبًا ما يتم علاجها بتركيب مفصل صناعي، لكن صغر سن المريض دفع الفريق الطبي لاتخاذ قرار استثنائي بزرع عظم ومفصل من متبرع، مع ترميم الأربطة المحيطة للحفاظ على وظيفة المرفق ومنح المريض أفضل نتيجة ممكنة.
وأضاف القحطاني: "نجاح هذه العملية يؤكد كفاءة الكوادر الطبية بالمستشفى الجامعي، وقدرتنا على إجراء عمليات معقدة باستخدام أحدث التقنيات العالمية، مما يضعنا في مصاف المراكز الطبية المتقدمة داخل المملكة وخارجها".
وقد غادر المريض المستشفى بصحة جيدة، ليشكل هذا الإنجاز علامة فارقة في سجل النجاحات الطبية لمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر.