إنجاز طبي نادر.. مستشفى الملك فهد الجامعي ينجح بزراعة مفصل المرفق وترميم الأربطة لشاب عشريني

في إنجاز طبي يُعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة الشرقية، نجح فريق طبي في مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر – التابع للمدينة الطبية الأكاديمية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل – في إجراء عملية جراحية نادرة ومعقدة، تمثلت في زراعة مفصل المرفق وترميم الأربطة المحيطة لشاب في مقتبل العمر، بعد أن تعرض لإصابة خطيرة نتج عنها كسر مضاعف وفقدان جزء كبير من المفصل وتهتك في الأنسجة المحيطة.