10 إنذارات لمخالفين عقب جولات رقابية على أسواق النفع العام بـ"رنية"

وكشف مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رنية المهندس محمد بن سعد السبيعي؛ وفق بيان ورد لـ"سبق"، أن الفِرَق الفنية الميدانية التابعة لمكتب الوزارة تُواصل أعمالها وجولاتها التفتيشية مع الجهات ذات العلاقة على أسواق الخضار والفاكهة بالمحافظة؛ مبينًا أنه تم أخذ عينات عشوائية من المنتجات الزراعية وإرسالها لمختبرات الوزارة؛ للتأكد من سلامتها وجودتها؛ مؤكدًا أن الفِرَق الفنية التي لديها صفة الضبط القضائي، تنفذ جولات تفتيشية على المزارع، لأخذ عينات من المنتجات الزراعية المُعَدة للتسويق وتفحصها.