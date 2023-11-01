10 إنذارات لمخالفين عقب جولات رقابية على أسواق النفع العام بـ"رنية"

وجّهت الفِرَق الفنية الميدانية التابعة لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة خلال جولاتها الرقابية بـ"رنية"، أكثر من 10 إنذارات لمستثمرين داخل أسواق الخضار والفاكهة بالمحافظة.
وتعلقت الإنذارات بالنظافة والحراسات الأمنية، كما تم الاستماع لآراء ومقترحات وشكاوى المتواجدين بالسوق؛ فيما تم تطبيق الغرامات والجزاءات وفق نظام "الزراعة" ولائحته التنفيذية.
وكشف مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رنية المهندس محمد بن سعد السبيعي؛ وفق بيان ورد لـ"سبق"، أن الفِرَق الفنية الميدانية التابعة لمكتب الوزارة تُواصل أعمالها وجولاتها التفتيشية مع الجهات ذات العلاقة على أسواق الخضار والفاكهة بالمحافظة؛ مبينًا أنه تم أخذ عينات عشوائية من المنتجات الزراعية وإرسالها لمختبرات الوزارة؛ للتأكد من سلامتها وجودتها؛ مؤكدًا أن الفِرَق الفنية التي لديها صفة الضبط القضائي، تنفذ جولات تفتيشية على المزارع، لأخذ عينات من المنتجات الزراعية المُعَدة للتسويق وتفحصها.
وأوضحت الوزارة أن أبرز المخالفات تتمثل في عدم وجود شهادات صحية للعاملين أو انتهائها، وممارسة نشاط البيع والشراء لعدد من الباعة الجائلين والعمالة المخالفين دون ترخيص.