أمين "آركو" يثمّن توجيه القيادة بتقديم مساعدات وإطلاق حملة شعبية لمساعدة الشعب السوداني

وأضاف أنه وفقًا لمنصة المساعدات السعودية، بلغت تكلفة المساعدات الإنسانية التي قدمتها المملكة العربية السعودية ـ 86.52 مليار دولار أمريكي ونفذت 5423 مشروعًا استفادت منها 166 دولة؛ مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تشدد المكانة المرموقة للمملكة في صدارة المشهد الإنساني على مستوى العالم؛ حيث أنعم الله عليها بقيادة حكيمة تقودها بأمان في ظل تزايد الأزمات والصراعات في بلدان عديدة، ما جعلها محطة عطاء إنساني متدفق متواصل للمحتاجين والمتضررين من الأزمات والكوارث في كل أنحاء العالم، ووصلت في عطائها الإنساني إلى أرقام فلكية، هذه هي مملكة الإنسانية ستظل تسهم - بإذن الله تعالى - في خدمة المحتاجين والمنكوبين والوقوف مع الدول التي تعاني بسبب أزمات إنسانية بما يحقق الأمن والسلم والازدهار.