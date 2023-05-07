أمين "آركو" يثمّن توجيه القيادة بتقديم مساعدات وإطلاق حملة شعبية لمساعدة الشعب السوداني

ثمَّن أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" الدكتور صالح بن حمد التويجري؛ توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله – ، لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، وتنظيم حملة شعبية عبر منصة "ساهم" لتخفيف آثار الأوضاع التي يمر بها الشـعب السوداني حاليًا.
وقال "التويجري" في تصريحٍ حصلت "سبق" على نسخة منه: إن هذه المبادرة الإنسانية ليست غريبة على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وتأتي في إطار حرصهما ــ أيدهما الله ــ على مساندة أبناء الشعب السوداني الشقيق والوقوف إلى جانبهم وتخفيف تداعيات النزاع المسلح في بلادهم.
وأضاف أنه وفقًا لمنصة المساعدات السعودية، بلغت تكلفة المساعدات الإنسانية التي قدمتها المملكة العربية السعودية ـ 86.52 مليار دولار أمريكي ونفذت 5423 مشروعًا استفادت منها 166 دولة؛ مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تشدد المكانة المرموقة للمملكة في صدارة المشهد الإنساني على مستوى العالم؛ حيث أنعم الله عليها بقيادة حكيمة تقودها بأمان في ظل تزايد الأزمات والصراعات في بلدان عديدة، ما جعلها محطة عطاء إنساني متدفق متواصل للمحتاجين والمتضررين من الأزمات والكوارث في كل أنحاء العالم، ووصلت في عطائها الإنساني إلى أرقام فلكية، هذه هي مملكة الإنسانية ستظل تسهم - بإذن الله تعالى - في خدمة المحتاجين والمنكوبين والوقوف مع الدول التي تعاني بسبب أزمات إنسانية بما يحقق الأمن والسلم والازدهار.
ورفع أمين عام المنظمة العربية أسمى آيات الشكر والامتنان للقيادة السعودية على مواقفها النبيلة التي تجسد الدور الإنساني والريادي للمملكة العربية السعودية حكومةً وشعبًا في التخفيف من المعاناة الإنسانية للمحتاجين والمتضررين من الأزمات في جميع أنحاء العالم، سائلاً الله عز وجل أن يديم على المملكة نعمة الأمن والازدهار ويوفقها في جهودها الخيّرة لخدمة الإنسانية.