كان يمشي ساعة للوصول للمدرسة.. الطبيب "ضياء" يروي قصة تحوُّله من الهندسة للطب

وتابع: كنت شغوفًا بالهندسة، بينما كانت رغبة والدي أن أصبح طبيبًا. وبعد أن سجلت في قسم الهندسة، واستلمت كل أوراقي، وكانت الدراسة على وشك أن تبدأ، وخلال سيري من الجامعة، أتت رياح قوية؛ فبعثرت كل أوراقي، وطارت مع الهواء الشديد، وكانت لحظات صعبة، أيقنت خلالها أنه لا خير لي في الهندسة، وأن إرادة الله أن أتجه نحو الطب. وبالفعل، وضعت تخصص العظام في بالي، وخصوصًا أن والدتي وجدتي تشتكيان من آلام العظام. وعندما استشرت عمي الدكتور فارس قال هناك تخصص جديد، يجمع بين الباطنة والعظام، اسمه الروماتيزم، فوفقني الله بهذا التخصص، وأصبحت طبيبًا في الروماتيزم.