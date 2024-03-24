أمير الشرقية يرفع الشكر والعرفان للقيادة الحكيمة على تبرعهم السخي لحملة "جود المناطق"

وأشاد أمير المنطقة الشرقية باهتمام القيادة الحكيمة، رعاها الله، بتوفير السكن المناسب للأسر المحتاجة، مثمنًا جهود حملة جود المناطق في حث أفراد المجتمع على التكافل والترابط ودعم الأسر الأشد حاجة، في جميع مناطق المملكة، وسعيها لتأمين ١٧٤٢ وحدة في المنطقة الشرقية، من خلال المساهمات المجتمعية التي تقوم على العطاء والجود لمن هم في أشد الحاجة إلى المساكن بما يحقق لهم الاستقرار الأسري.