أمير الشرقية يرفع الشكر والعرفان للقيادة الحكيمة على تبرعهم السخي لحملة "جود المناطق"

رفع الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة الشرقية، الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهم الله، على تبرعهم السخي بمبلغ 150 مليون ريال دعمًا لحملة جود المناطق التابعة لمنصة جود الإسكان.
وقال أمير المنطقة الشرقية: "هذا الدعم السخي من مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهم الله- لحملة جود المناطق التي تهدف لتوفير الإسكان للأسر المحتاجة والمستحقة يأتي استمرارًا لحرصهم "رعاهم الله" على جودة حياة المواطنين في جميع مناطق المملكة وإحياء روح الترابط والتكاتف بين أفراد المجتمع".
وأشاد أمير المنطقة الشرقية باهتمام القيادة الحكيمة، رعاها الله، بتوفير السكن المناسب للأسر المحتاجة، مثمنًا جهود حملة جود المناطق في حث أفراد المجتمع على التكافل والترابط ودعم الأسر الأشد حاجة، في جميع مناطق المملكة، وسعيها لتأمين ١٧٤٢ وحدة في المنطقة الشرقية، من خلال المساهمات المجتمعية التي تقوم على العطاء والجود لمن هم في أشد الحاجة إلى المساكن بما يحقق لهم الاستقرار الأسري.
وسأل الله أن يحفظ لهذه البلاد قائد مسيرتها وسمو ولي عهده ويديم عليها نعمه.