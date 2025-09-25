المملكة تفوز باستضافة المؤتمر العالمي لواحات العلوم ومناطق الابتكار 2027

فازت المملكة العربية السعودية، ممثلةً في وادي الظهران للتقنية التابع لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، باستضافة المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي لواحات العلوم ومناطق الابتكار (IASP) لعام 2027، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد المنعقد في العاصمة الصينية بكين. وجاء هذا الفوز بعد منافسة قوية مع واحات العلوم في كل من نورشوبينغ بالسويد وشيانغ ماي في تايلاند.
ويُعَد انعقاد المؤتمر السنوي للاتحاد في المملكة تأكيدًا لمكانتها الريادية على خريطة الابتكار العالمية، ودلالة على قدراتها المتنامية في مجالات الطاقة، والاستدامة، والتقنيات المستقبلية. كما يُبرِز ما تتمتع به المملكة من بيئة جاذبة وحاضنة للابتكار والاستثمار، حيث يستقطب المؤتمر أكثر من 1000 مشارك من الأكاديميين والمستثمرين ورواد الأعمال، بما يعكس دور المملكة المتصاعد كوجهة عالمية لقيادة المستقبل.
وجاء اختيار الجامعة بعد حصول وادي الظهران للتقنية على 87 صوتاً من أصل 118 عضواً مشاركاً في التصويت، متجاوزاً العدد المطلوب للفوز من الجولة الأولى وهو 59 صوتاً. ومن المقرر أن يُعقد المؤتمر المقبل في صوفيا أنتيبوليس بفرنسا عام 2026، قبل أن تتجه أنظار العالم إلى الظهران في 2027.
جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي لواحات العلوم ومناطق الابتكار (IASP) تأسس عام 1984، ويضم اليوم أكثر من 350 عضواً في 80 دولة، تشمل ما يزيد على 115 ألف شركة تعمل في مجالات التقنية والبحث والتطوير وريادة الأعمال. وقد نظم منذ تأسيسه 40 مؤتمراً عالمياً و181 فعالية إقليمية، ويُعد اليوم الشبكة الأبرز عالمياً لبيئات الابتكار.