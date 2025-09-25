المملكة تفوز باستضافة المؤتمر العالمي لواحات العلوم ومناطق الابتكار 2027

ويُعَد انعقاد المؤتمر السنوي للاتحاد في المملكة تأكيدًا لمكانتها الريادية على خريطة الابتكار العالمية، ودلالة على قدراتها المتنامية في مجالات الطاقة، والاستدامة، والتقنيات المستقبلية. كما يُبرِز ما تتمتع به المملكة من بيئة جاذبة وحاضنة للابتكار والاستثمار، حيث يستقطب المؤتمر أكثر من 1000 مشارك من الأكاديميين والمستثمرين ورواد الأعمال، بما يعكس دور المملكة المتصاعد كوجهة عالمية لقيادة المستقبل.