"الحقيل": ولي العهد وجه بتخصيص 100 مليون متر لمشاريع إسكانية

كشف وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، تفاصيل عن ضاحيتي "الفرسان" "وخزام" السكنية الأربعاء والتي ستشكل نقلة جديدة في التطوير العقاري.
وأكد الحقيل أن "الوزارة تمكنت خلال الأعوام الأربعة الماضية من خدمة أكثر من مليون و400 ألف أسرة، وهذا الرقم يتجاوز أعداد الأسر المستفيدة خلال الـ 40 عاماً الماضية".
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي الذي عقد اليوم "مع سماعنا عن ارتفاع أسعار العقار مؤخراً بدأنا في برنامج الإسكان بضخ أكثر من 430 ألف وحدة وأرض سكنية، ونستهدف عام 2025 بطرح 365 ألف وحدة سكنية جديدة لتلبية الطلبات الموجودة في برنامج الإسكان".
وأضاف أن "ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان قد وجه مؤخراً مع ارتفاع أسعار العقار بتخصيص أراض بمساحة 100 مليون متر مربع لمدينة الرياض، وبعض المدن التي تشهد كثافة سكانية وارتفاعاً في الأسعار".
وأشار إلى الإعلان عن ضاحية الفرسان، والمرحلة الثانية من ضاحية خزام، التي تمثل 80 ألف وحدة سكنية والتي تبدأ أسعارها من 350 ألفاً.
وأوضح أن هذه الضواحي ستكون على مستوى طموحات الأسر السعودية من توفر الخدمات بشكلٍ كبير، حيث ستكون في ضاحية خزام ثاني أكبر حديقة في مدينة الرياض بعد حديقة الملك سلمان بمساحة 5 ملايين متر مربع.
وأضاف الحقيل "نطمح بأنه خلال 15 دقيقة سيراً على الأقدام تكون كل الخدمات متوفرة لجميع أفراد الأسرة، الأب، والأم، والطفل، وتجمع وسائل الرفاهية والرياضة، مؤكداً أنه في يوم الأربعاء سنبدأ في الكشف عن معلومات أكثر عن "ضاحية الفرسان" و"ضاحية خزام" لتكون نقلة جديدة في التطوير العقاري في المملكة".