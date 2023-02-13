"الحقيل": ولي العهد وجه بتخصيص 100 مليون متر لمشاريع إسكانية

وأضاف الحقيل "نطمح بأنه خلال 15 دقيقة سيراً على الأقدام تكون كل الخدمات متوفرة لجميع أفراد الأسرة، الأب، والأم، والطفل، وتجمع وسائل الرفاهية والرياضة، مؤكداً أنه في يوم الأربعاء سنبدأ في الكشف عن معلومات أكثر عن "ضاحية الفرسان" و"ضاحية خزام" لتكون نقلة جديدة في التطوير العقاري في المملكة".