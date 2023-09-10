جناح الوطنية للإسكان NHC يشهد إقبالًا كبيرًا بـ 26 ألف زائر في أول أيام معرض سيتي سكيب العالمي

حقق جناح الوطنية للإسكان NHC اليوم إقبالًا كبيرًا من الزوار في المعرض، حيث شهد رقماً قياسياً في مستوى الزيارات اليومية لما يقارب 26 ألف زائر لجناحها، وذلك في أول أيام معرض سيتي سكيب العالمي، والذي انطلق اليوم بتاريخ 10 سبتمبر في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال العاصمة الرياض، برعاية من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.