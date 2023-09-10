جناح الوطنية للإسكان NHC يشهد إقبالًا كبيرًا بـ 26 ألف زائر في أول أيام معرض سيتي سكيب العالمي

حقق جناح الوطنية للإسكان NHC اليوم إقبالًا كبيرًا من الزوار في المعرض، حيث شهد رقماً قياسياً في مستوى الزيارات اليومية لما يقارب 26 ألف زائر لجناحها، وذلك في أول أيام معرض سيتي سكيب العالمي، والذي انطلق اليوم بتاريخ 10 سبتمبر في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال العاصمة الرياض، برعاية من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
ويُعد جناح الوطنية للإسكان أكبر جناح بالمعرض بمساحة تقدر بـ 2000 متر مربع، حيث استعرضت من خلاله أحدث الضواحي والمشاريع الكبرى التي ساهمت في زيادة المعروض العقاري بالمملكة، كضاحية خزام وضاحية الفرسان وسدايم، وأتاحت الاطلاع على الفرص الاستثمارية واستكشاف أحدث الحلول التقنية التنظيمية للسوق العقارية التي تقدمها عبر مجموعة من الأنظمة التقنية المتطورة.
كما شهد الجناح حضور العديد من الشخصيات البارزة في مختلف المجالات للاطلاع على أبرز مشاريع الوطنية للإسكان والخطط المستقبلية لزيادة المعروض العقاري، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية و الاقتصادية وحجم تنوع الفرص الواعدة في السوق العقارية لبناء مستقبل تنموي ومستدام.
الجدير بالذكر أن الوطنية للإسكان هي الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيسي للضواحي والمجتمعات السكنية التي تتسم بجودة الحياة، وتهدف إلى زيـادة المعروض العقاري بالمملكة، بخيارات سكنية متنوعة، وذلك في إطار سعي الشركة إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية السعودية 2030، برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.