الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي يعقد جمعيته العمومية غير العادية غداً في جدة

يرأس رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، الذي يعقد غداً الأثنين في فندق الإنتركونتننتال بمحافظة جدة، بحضور نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، رئيساً لوفد المملكة والرئيس التنفيذي والأمين العام للجنة الأستاذ عبدالعزيز بن أحمد باعشن، وأصحاب السمو والمعالي والسعادة ممثلي اللجان الأولمبية الوطنية في الدول الإسلامية الأعضاء الـ57.