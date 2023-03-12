الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي يعقد جمعيته العمومية غير العادية غداً في جدة

يرأس رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، الذي يعقد غداً الأثنين في فندق الإنتركونتننتال بمحافظة جدة، بحضور نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، رئيساً لوفد المملكة والرئيس التنفيذي والأمين العام للجنة الأستاذ عبدالعزيز بن أحمد باعشن، وأصحاب السمو والمعالي والسعادة ممثلي اللجان الأولمبية الوطنية في الدول الإسلامية الأعضاء الـ57.
ويصادق الاجتماع، على محضر اجتماع الجمعية العمومية الحادية عشرة، وتقرير دورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة (قونية2021)، والتقارير المالية والإدارية، والمصادقة على تعديلات النظام الأساسي، وآلية اختيار المدينة المستضيفة لدورة الألعاب الإسلامية السادسة 2025م، وتحديد موعد ومكان الاجتماع الثاني عشر للجمعية العمومية للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي.
ويسبق اجتماع الجمعية العمومية، انعقاد اجتماع مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة الفيصل وحضور نواب الرئيس وأعضاء المجلس.