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"الضاد" لغة القرآن التي يتحدث بها نصف مليار إنسان.. واقتراح سعودي يجعل لها يومًا عالميًا

"التعليم" احتفلت بها.. تخصيص فقرة في الإذاعة المدرسية حول أهمية تعليمها وتعلمها