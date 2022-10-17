"سعد العتيبي": خطاب ملكي استعرض المنجزات وشَحَذ الهمم للوصول بالمملكة إلى أعلى المستويات

كما أكد في تصريحه أن الخطاب الملكي استعرض ما يتعلق بمؤشرات الأداء للقطاعات المختلفة على المستوى العالمي، وهو ما يُعطي المملكة العربية السعودية مراكز متميزة تُعزز من مكانتها على مستوى دول العالم؛ حيث أشار -أيده الله- إلى أن المملكة سجلت مراكز سبّاقة وتقدمت عالميًا في مجالات مختلفة كالتقدم في الصادرات غير النفطية، وأعلى نسبة نمو بين جميع اقتصادات العالم، وتسجيل ثاني أفضل أداء من بين 63 دولة، والتطور في مؤشرات الأمن السيبراني والسوق المالية، والتقدم في 16 مؤشرًا من مؤشرات التنافسية العالمية في مجال التعليم، وكذلك التقدم 10 مراكز لتصل للمركز 33 في مؤشر تطوير السفر والسياحة.