"سعد العتيبي": خطاب ملكي استعرض المنجزات وشَحَذ الهمم للوصول بالمملكة إلى أعلى المستويات

نوّه عضو مجلس الشورى سعد العتيبي بالمضامين السامية التي اشتمل عليها الخطاب الملكي السنوي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، والذي افتتحه بعبارات تؤكد دستور المملكة القائم على القرآن والسنة وارتباطه بمبدأ الشورى.
وبيّن "العتيبي" أن الخطاب الملكي استعرض فيه -أيده الله- ما نفخر به في المملكة العربية السعودية من خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، حيث أشار خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- في خطابه إلى أن المملكة مكّنت في حج العام الماضي مليون حاج من داخل وخارج المملكة، إضافةً إلى إتاحة العمرة لجميع القادمين باختلاف تأشيراتهم، وهذا ما يؤكد تماشي خطوات رؤية المملكة 2030 والتي تهدف لأن تصل الطاقة الاستيعابية لاستضافة 30 مليون معتمر.
وأبان "العتيبي" في تصريحه أن الخطاب أكد على ما نعيشه اليوم من تطور متكامل في كل المجالات، حيث إن المملكة تشهد حراكًا تنمويًا مُستدامًا، لذا تم إطلاق جملة من الاستراتيجيات والبرامج المختلفة والمتواكبة مع العصر، والتي تحقق أهداف الرؤية السعودية وتضفي للعالم رقيًا وتناميًا أعلى، مع تعزيز دعم وتطوير الأساسيات من البنية التحتية في القطاعات الحيوية كالنقل والمياه والصحة والتعليم بقيمة إجمالية تصل لـ 200 مليار ريال.
كما أكد في تصريحه أن الخطاب الملكي استعرض ما يتعلق بمؤشرات الأداء للقطاعات المختلفة على المستوى العالمي، وهو ما يُعطي المملكة العربية السعودية مراكز متميزة تُعزز من مكانتها على مستوى دول العالم؛ حيث أشار -أيده الله- إلى أن المملكة سجلت مراكز سبّاقة وتقدمت عالميًا في مجالات مختلفة كالتقدم في الصادرات غير النفطية، وأعلى نسبة نمو بين جميع اقتصادات العالم، وتسجيل ثاني أفضل أداء من بين 63 دولة، والتطور في مؤشرات الأمن السيبراني والسوق المالية، والتقدم في 16 مؤشرًا من مؤشرات التنافسية العالمية في مجال التعليم، وكذلك التقدم 10 مراكز لتصل للمركز 33 في مؤشر تطوير السفر والسياحة.
وأشار "العتيبي" في تصريحه إلى الأهمية الكبيرة التي تحظى بها المملكة العربية السعودية على الساحتين الإقليمية والدولية، وتأكيد المملكة الدائم على ضرورة العودة لصوت العقل والحكمة وتفعيل قنوات الحوار والتفاوض والحلول السلمية، في ظل ما يشهده العالم من حروب وصراعات.
ونوّه سعد العتيبي بما تبذله المملكة العربية السعودية من مساعدات للدول الأكثر احتياجًا؛ حيث أشار خادم الحرمين الشريفين في خطابه إلى أن المملكة ملتزمة بمساعدة الدول الأكثر احتياجًا، والدول المتضررة من الكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية.
وسأل عضو مجلس الشورى سعد العتيبي في ختام تصريحه المولى -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على بلدنا نعمة الاستقرار والرخاء والازدهار.