4 توصيات لإعداد حقيبة طعام مدرسية "صحية ومتوازنة" لطفلك.. تعرفي عليها

وتفصيلًا، فقد أوصت "الهيئة" أولًا بالحرص على أن تتضمن حقيبة الطعام المدرسية، أطعمة غنية بالألياف؛ للمساعدة في عملية الهضم، وتعزيزًا للشعور بالشبع، وثانيًا: تضمينها الفواكه الطازجة بدلًا من المجففة، وثالثًا: اختيار الخبز الغني بالحبوب بدلًا من الخبز الأبيض، وأخيرًا اختيار العصائر الطبيعية من خلال قراءة الملصق الغذائي على العبوة الخارجية بدلًا من "نكتار أو شراب" والتي تحتوي على سكر مضاف.