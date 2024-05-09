من جنسيات مختلفة.. ضبط عدد من المتسولين بالمدينة المنورة

واصلت الجهات الأمنية جهودها في مختلف مناطق المملكة؛ لرصد وضبط المتسولين في الشوارع وأمام المحال التجارية والمولات وبمواقف السيارات.
وأسفرت الجهود الأمنية في منطقة المدينة المنورة عن رصد وضبط مقيم من الجنسية الباكستانية لامتهانه التسول بشكل مباشر من قائدي المركبات، ورصد وضبط امرأة من الجنسية ذاتها تقوم بالتسول بشكل مباشر جوار المسجد النبوي.
وتحت عنوان "معًا نكافح التسول" أوضح حساب الأمن العام على "إكس" أنه تم رصد وضبط شخص من الجنسية البنجلاديشة يقوم بالتسول بشكل مباشر في أحد محطات الوقود.
ونوّه الأمن العام بضرورة الإبلاغ عن حالات التسول على الأرقام 911 بمحافظتي مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم 999 في بقية مناطق المملكة؛ مذكرًا بأن مكافحة التسول مسؤوليتنا جميعًا.