إنجاز طبي بجازان.. تركيب جهاز تحفيز لأعصاب المثانة ينهي معاناة 4 مريضات

في إنجاز طبي جديد، نجح فريق طبي بمستشفى الملك فهد المركزي في تجمع جازان الصحي في تركيب جهاز تحفيز لأعصاب المثانة لأربع سيدات يعانين من حالات معقدة من سلس البول واحتباس البول المزمن، وذلك بعد فشل العلاجات الدوائية التقليدية.
وأوضح الفريق الطبي أن الإجراء أُجري على مرحلتين "أولية وثانوية"، بهدف تحسين الحالة الصحية للمريضات والتخفيف من الأعراض، بعد إجراء جميع الفحوصات والتحاليل اللازمة، بما في ذلك الأشعة والدراسة الديناميكية للمثانة، وتوفير مستلزمات جهاز التحفيز العصبي.
وشملت الحالات أربع سيدات في العقد الثالث من العمر، حيث عانت اثنتان منهن من احتباس بولي مزمن، فيما واجهت الأخريان سلسًا بوليًا إلحاحيًا. وأظهرت الفحوصات إصابتهن بمتلازمة فاولر وفرط نشاط المثانة مجهول السبب.
وأكدت النتائج الطبية أن جميع الحالات استجابت بنجاح لزراعة الجهاز، ما مكن المريضات من استعادة القدرة على ممارسة حياتهن اليومية دون الحاجة لاستخدام القساطر أو الأدوية، في نقلة نوعية بمجال جراحات المسالك البولية في المنطقة الجنوبية.
وأُجريت العمليات تحت إشراف فريق طبي متخصص بقيادة الدكتور حسين قصادي، استشاري جراحة المسالك النسائية وجراحة المناظير، وبمشاركة الدكتور أحمد الحازمي، استشاري اضطرابات التبول والجراحة الترميمية وجراحة الروبوت بمدينة الملك فهد الطبية، إلى جانب الدكتور نايف الغاوي، والدكتور مصطفى نجمي، والدكتور وليد حكمي.
ويُعد هذا النجاح خطوة مهمة نحو تطوير الخدمات الطبية المتقدمة بجازان، ويعكس قدرة الكوادر الوطنية على تقديم حلول مبتكرة تُسهم في تحسين جودة حياة المرضى.