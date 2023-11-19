الموعد النهائي لنقل مقرات الشركات العالمية للرياض يقترب.. وموجة "قص الشريط" تتواصل

وقال مصدر مسؤول، حينها: إن السعودية عازمة على إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة؛ مشيرًا إلى أن القرار يشمل الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها.