خبير في مجال الصحة: رصد حالة جدري القرود في السعودية لا يدعو للقلق

وحول طبيعة مرض جدري القرود، قال خوجة: جدري القرود مرض فيروسي مستوطن في بعض أجزاء غرب ووسط إفريقيا، وفي مايو 2022 ظهرت عدد من الحالات ليس لها تاريخ سفر للدول الإفريقية مما يرجح وجود سلسلة انتقال مجتمعي محدود للمرض، وفترة الحضانة لمرض جدري القردة تمتد من 5 إلى 21 يومًا، ولكنها في الغالب تكون بين 7 إلى 14 يومًا، وينتقل عندما يتعرض الشخص للاتصال مع الحيوان أو الإنسان المصاب بالفيروس أو السوائل والإفرازات، أو الانتقال بين الإنسان والحيوان قد يحدث عند العض والخربشة من الحيوان المصاب، بينما ينتقل بين البشر عن طريق الرذاذ التنفسي أو الاتصال الجسدي مع شخص يعاني بسبب أعراض أو ملامسة الأسطح والأغراض الشخصية الملوثة.