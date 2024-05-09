تدشين زراعة ٧٠ ألف شجرة ضمن مبادرة "مساجدنا خضراء" في جازان

وتهدف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من تنفيذ المبادرة التي تأتي في إطار مبادرة "السعودية الخضراء"، إلى زراعة 70 ألف شجرة خلال ٣ أشهر بمساجد وجوامع المنطقة، بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والجهات غير الربحية؛ لزيادة الغطاء النباتي في المواقع المحيطة بالجوامع والمساجد في منطقة جازان وجميع مناطق المملكة.