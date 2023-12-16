دراسة: العبء الاقتصادي لالتهابات الجهاز التنفسي الفيروسية بالمملكة يتخطّى الـ"4.7" مليار دولار سنويًّا

ولفت إلى أنه على الرغم من ارتفاع تكاليف التشخيص المبكر "التقنيات الحديثة المتوفرة حاليًّا" مقارنة بتكاليف الفحوصات المستخدمة في التشخيص المتأخر؛ إلا أن التشخيص المبكر يخفض هذه التكاليف إلى "3.85" مليار دولار في القطاع الصحي، و"4.73" مليار دولار من التكلفة الإجمالية.