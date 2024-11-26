عبر "SOD".. الإذاعة والتلفزيون تبرز منجزات المملكة عالميًا باللغة الإنجليزية

تواصل هيئة الإذاعة والتلفزيون بمتابعة من وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، والرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الأستاذ محمد بن فهد الحارثي تعزيز حضورها الإعلامي العالمي عبر منصتها SAUDI ON DEMAND (SOD)، الموجهة للناطقين باللغة الإنجليزية حول العالم؛ لتسليط الضوء على أبرز الفعاليات والأحداث المحلية والدولية، وإبراز إنجازات المملكة ضمن رؤية المملكة 2030 .
وتعد منصة SOD نافذة إعلامية عالمية تسعى من خلالها الهيئة إلى الوصول لجمهور واسع، من خلال بث مباشر وتغطيات شاملة عبر منصات متعددة مثل: YouTube، ومنصة X.
وقد حققت المنصة نسب مشاهدات مرتفعة خلال تغطيتها للقمم الدولية، المؤتمرات العلمية، وأبرز الفعاليات التي استضافتها المملكة في الفترة الأخيرة.
ومن بين إنجازاتها البارزة، تقديم المنصة تغطية استثنائية لموسم الحج، حيث بثّت جميع الشعائر على مدار الساعة باللغة الإنجليزية، مما لاقى صدى واسعًا لدى الجمهور الدولي، كما تحتوي المنصة على تقارير متنوعة تلقي الضوء على الأحداث المتسارعة في قطاعات المملكة المختلفة، بما في ذلك المشاريع الاقتصادية والإنجازات التنموية؛ بهدف إبراز دور المملكة مركزًا إقليميًا ودوليًا مؤثرًا.
وتركز المنصة على مد جسور التواصل الثقافي مع الشعوب الأخرى، وتعزيز الوعي بالمجتمع السعودي، مع تسليط الضوء على المشاريع الاقتصادية الكبرى وتشجيع السياحة في المملكة.
وتطمح SOD إلى أن تصبح مرجعًا إعلاميًا موثوقًا لنقل الأحداث والفعاليات باللغة الإنجليزية، بما يجسد الصورة الحقيقية للمملكة عالميًا.