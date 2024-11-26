عبر "SOD".. الإذاعة والتلفزيون تبرز منجزات المملكة عالميًا باللغة الإنجليزية

ومن بين إنجازاتها البارزة، تقديم المنصة تغطية استثنائية لموسم الحج، حيث بثّت جميع الشعائر على مدار الساعة باللغة الإنجليزية، مما لاقى صدى واسعًا لدى الجمهور الدولي، كما تحتوي المنصة على تقارير متنوعة تلقي الضوء على الأحداث المتسارعة في قطاعات المملكة المختلفة، بما في ذلك المشاريع الاقتصادية والإنجازات التنموية؛ بهدف إبراز دور المملكة مركزًا إقليميًا ودوليًا مؤثرًا.