مجلس الضمان الصحي ينال اعتماد "أفضل بيئة عمل" لـ 2023م

حصل مجلس الضمان الصحي على اعتماد "أفضل بيئة عمل" على مستوى المملكة من منظمة (Great Place To Work)، ضمن القوائم السنوية التي تصدرها المنظمة لأفضل بيئات العمل في مختلف دول العالم.
ومنحت منظمة (Great Place To Work)، التي تعمل في 60 دولة حول العالم وتتخذ سان فرانسيسكو مقرًا لها، مجلس الضمان الصحي الاعتماد بصفتها إحدى أكبر المنظمات المختصة في تقييم بيئات العمل الرائدة والمميزة والداعمة للإبداع والابتكار والمعززة للاندماج الوظيفي، وذلك وفق آلية عمل تعتمد على استخدام نماذج تقييم عالية الدقة.
واستخدمت (GPTW) في بياناتها التي جمعتها لتصنيف لمجلس الضمان الصحي نموذج الثقة (Trust Model) الخاص بها، حيث يُستخدم لتقييم رأي الموظف في أفضل بيئات العمل حول العالم بالاعتماد على مؤشر الثقة (Trust Index)، الموجه للموظف وفق خمسة معايير أساسية تتمثل في المصداقية والاحترام والإنصاف والفخر والزمالة.
من ناحيته، وصف المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي المدير التنفيذي للتمكين والإشراف الدكتور ناصر الجهني حصول المجلس على الاعتماد من منظمة(Great Place To Work) كأفضل بيئة عمل بالإنجاز الجديد والنجاح الذي يضاف إلى سلسلة نجاحاته السابقة.
وأشار إلى أن الاعتماد تأكيد على وجود بيئة عمل صحية ومحفزة داخل المجلس وهو ما ينعكس بكل وضوح على عطاء منسوبيه والجهود المبذولة لتقديم أفضل الخدمات ذات الجودة والكفاءة العالية للمستفيدين.
وقال الجهني: "يسعى مجلس الضمان الصحي دائمًا إلى أن يكون بيئة رائدة عالميًا لتمكين المستفيدين من الحصول حقوقهم الكاملة من الرعاية والحماية، وحصوله على الاعتماد يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية التي يعمل على تحقيقها".