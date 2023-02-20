مجلس الضمان الصحي ينال اعتماد "أفضل بيئة عمل" لـ 2023م

وقال الجهني: "يسعى مجلس الضمان الصحي دائمًا إلى أن يكون بيئة رائدة عالميًا لتمكين المستفيدين من الحصول حقوقهم الكاملة من الرعاية والحماية، وحصوله على الاعتماد يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية التي يعمل على تحقيقها".