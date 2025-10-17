تجمع المدينة الصحي يطلق مقطع فيديو توعويًّا بلغة الإشارة لتعزيز أهمية الفحص المبكر لسرطان الثدي

تجمع المدينة الصحي يطلق مقطع فيديو توعويًّا بلغة الإشارة لتعزيز أهمية الفحص المبكر لسرطان الثدي
في إطار جهوده المتواصلة لنشر الوعي الصحي، أطلق تجمع المدينة الصحي مقطع فيديو توعويًّا بلغة الإشارة، ضمن حملة تهدف إلى تعزيز ثقافة الفحص المبكر لسرطان الثدي بين السيدات، وتسليط الضوء على دوره الحيوي في رفع نسب الشفاء وتقليل المضاعفات الصحية، وذلك تزامنًا مع فعاليات الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي.
وأوضح التجمع أن الفحص المبكر عبر أشعة الماموجرام يُعد الوسيلة الأنجح لاكتشاف التغيرات في أنسجة الثدي في مراحلها الأولى، مما يتيح فرصًا أكبر للعلاج الفعّال والشفاء التام بإذن الله، داعيًا السيدات من عمر الأربعين فما فوق إلى المبادرة بحجز موعد للفحص عبر تطبيق "صحتي" أو من خلال أقرب مركز صحي معتمد.
وأكد تجمع المدينة الصحي أن المبادرة بالفحص المبكر تعني الاطمئنان والسلامة، مشددًا على أن الكشف المبكر لا يسهم فقط في رفع نسب الشفاء، بل ينعكس أيضًا إيجابيًا على جودة الحياة النفسية والجسدية للمرأة.
وتهدف الحملة إلى إيصال الرسائل التوعوية إلى جميع فئات المجتمع، بما في ذلك ذوات الإعاقة السمعية، تأكيدًا لالتزام التجمع بمبدأ الشمولية في الخدمات الصحية، وحرصه على تمكين الجميع من الوصول إلى المعلومة بأسلوبٍ واضح وميسر.
وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من البرامج التوعوية التي ينفذها التجمع تحت شعار "التبكيرة خيرة".