تجمع المدينة الصحي يطلق مقطع فيديو توعويًّا بلغة الإشارة لتعزيز أهمية الفحص المبكر لسرطان الثدي

في إطار جهوده المتواصلة لنشر الوعي الصحي، أطلق تجمع المدينة الصحي مقطع فيديو توعويًّا بلغة الإشارة، ضمن حملة تهدف إلى تعزيز ثقافة الفحص المبكر لسرطان الثدي بين السيدات، وتسليط الضوء على دوره الحيوي في رفع نسب الشفاء وتقليل المضاعفات الصحية، وذلك تزامنًا مع فعاليات الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي.