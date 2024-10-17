"تعليم نجران" يهنئ الطالب "اليامي" لترشحه لمعرض "أنوفا" للاختراعات والابتكارات 2024 بكرواتيا

هنّأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران وكافة منسوبي الإدارة، الطالبَ الموهوب إدريس علي اليامي، من مدارس دار الأحفاد الثانوية؛ بمناسبة ترشيحه للمشاركة دوليًّا في معرض أنوفا للاختراعات والابتكارات 2024، والمقام في دولة كرواتيا، كما تقدمت بالتهنئة لمدرسته وأسرته.
وأكد مدير تعليم نجران منصور آل شريم، أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققتها الإدارة العامة في عدد من المجالات والمسابقات على المستوى المحلي والعالمي.
ويُعَد معرض "أنوفا" منصة دولية لاستقطاب الاختراعات والابتكارات في مجالات العلوم والتكنولوجيا المختلفة؛ لاستكشاف الاختراعات والابتكارات الجديدة في المجالات العلمية، وهو معرض للابتكارات والاختراعات والمنتجات الجديدة لمشاريع الشباب، ويقدم العديد من الجوائز الدولية، ويوفر بيئة خصبة لتنافس المبتكرين الشباب من عدة دول، ويتيح لهم فرصة تبادل الخبرات مع بعضهم، بالإضافة إلى الاحتكاك بالعلماء والمبتكرين والمشاركين في المعرض الدولي للاختراع بكرواتيا Inova_2024.