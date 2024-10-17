"تعليم نجران" يهنئ الطالب "اليامي" لترشحه لمعرض "أنوفا" للاختراعات والابتكارات 2024 بكرواتيا

ويُعَد معرض "أنوفا" منصة دولية لاستقطاب الاختراعات والابتكارات في مجالات العلوم والتكنولوجيا المختلفة؛ لاستكشاف الاختراعات والابتكارات الجديدة في المجالات العلمية، وهو معرض للابتكارات والاختراعات والمنتجات الجديدة لمشاريع الشباب، ويقدم العديد من الجوائز الدولية، ويوفر بيئة خصبة لتنافس المبتكرين الشباب من عدة دول، ويتيح لهم فرصة تبادل الخبرات مع بعضهم، بالإضافة إلى الاحتكاك بالعلماء والمبتكرين والمشاركين في المعرض الدولي للاختراع بكرواتيا Inova_2024.