منذ 2020.."أمانة جدة" تدعم أكثر من 15 ألف برنامج تطوعي لدعم الموهوبين

وأوضح مدير عام إدارة المسؤولية المجتمعية بأمانة محافظة جدة، المهندس هتان بن هاشم حمودة، أن أمانة جدة طرحت خلال الأعوام الماضية العديد من الفرصة التطوعية بمشاركة شركائها، حيث وصل عدد المتطوعين إلى أكثر من أربعين ألف متطوع، شملت جميع الفئات العمرية من خلال إقامة وتنظيم العديد من الأعمال التطوعية لفئات المجتمع المختلفة للارتقاء بقدراتهم، مشيراً إلى أن عدد الساعات التطوعية بلغت أكثر من مليون ساعة تطوعية وفقًا للإحصاءات الصادرة عن المنصة الوطنية للعمل التطوعي التي تُشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.