"الهوية السياحية" تعزز تنمية القطاع السياحي للمدينة المنورة وريادتها عالميًا

يُذكر أن إطلاق الهوية السياحية للمدينة المنورة يتكامل مع ما حققته من ريادة عالمية في القطاع السياحي، إذ أُدرجت ضمن قائمة أفضل (100) وجهة سياحية عالميًّا لعام 2024م، وفقًا لتقرير يورومونيتور إنترناشيونال، وحققت المدينة تقدمًا عالميًا في مؤشر IMD للمُدُن الذكية لعام 2025م، متقدمة (7) مراتب، لتُصبح في المرتبة (67) عالميًا، في خطوة تعكس تقدمها في تبني الحلول الذكية، وتطوير بيئة حضرية مُستدامة، وبرزت تجربة المدينة المنورة الريادية في توطين أهداف التنمية المستدامة خلال أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى بالأمم المتحدة للعام 2025