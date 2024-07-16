حدائق أبها.. متنفس صيفي للأهالي والزوار للاستمتاع بالمناظر الطبيعية

ويبرز في أبها عدد من الحدائق؛ منها ما يطل على تهامة عسير وأخرى تتوسط المدينة وثالثة في ضواحي المدينة، مما يمنح الزائر للمنطقة خيارات متعددة لقضاء وقت ممتع وسط المسطحات الخضراء والأجواء المعتدلة مع توفر أماكن مناسبة لممارسة رياضات المشي و الدراجات والألعاب المختلفة، إضافة إلى وجود مواقع للجلوس وأخرى للاسترخاء وألعاب الأطفال.