يزهو بإضاءته.. "الزعاق" يكشف عن أول مَن سمّى كوكب الزهرة بهذا الاسم

كشف خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق؛ عن أول مَن سمّى "كوكب الزهرة" بهذا الاسم.
وأضاف الزعاق؛ أن كوكب الزهرة هو ثالث ألمع جرم سماوي بعد الشمس والقمر وكذلك ثالث أصغر جرم سماوي بعد عطارد والمريخ، وثاني كوكب بُعداً عن الشمس بعد عطارد، وأول مَن سمّى بهذا الاسم هم العرب، لأنه يزهو بإضاءته.
ولفت في فيديو على حسابه في "إكس"، إلى أن كوكب الزهرة لا يُشاهَد إلا قُبيل شروق الشمس شرقاً، ويسميه العامة نجمة الصبح، أو بعد غروبها غربا ويُسمى وقتها نجمة العشاء.
وأضاف الزعاق؛ أن هناك فارقاً بين النجوم والكواكب من حيث الإضاءة والحركة، فإضاءة الكواكب ثابتة والنجوم متحرّكة، والنجوم لها حركة ثابتة فيما بينها، أما الكواكب فلها حركة تسري بها بين النجوم، وكلها محبوبات العرب.