يزهو بإضاءته.. "الزعاق" يكشف عن أول مَن سمّى كوكب الزهرة بهذا الاسم

وأضاف الزعاق؛ أن هناك فارقاً بين النجوم والكواكب من حيث الإضاءة والحركة، فإضاءة الكواكب ثابتة والنجوم متحرّكة، والنجوم لها حركة ثابتة فيما بينها، أما الكواكب فلها حركة تسري بها بين النجوم، وكلها محبوبات العرب.