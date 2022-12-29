"التعليم" تطلق 39 برنامجًا لتطوير أداء 1435 مشرفًا ومشرفة بالتربية البدنية

أطلقت وزارة التعليم، (39) برنامجًا تدريبيًّا في (11) منطقة ومحافظة بالمملكة؛ مستهدفةً تطوير أداء (1435) من مشرفي ومشرفات التربية البدنية والنشاط الرياضي ومعلمي ومعلمات التربية البدنية والصحية، إلى جانب (325) طالبًا وطالبة من التعليم العام.