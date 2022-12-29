"التعليم" تطلق 39 برنامجًا لتطوير أداء 1435 مشرفًا ومشرفة بالتربية البدنية

أطلقت وزارة التعليم، (39) برنامجًا تدريبيًّا في (11) منطقة ومحافظة بالمملكة؛ مستهدفةً تطوير أداء (1435) من مشرفي ومشرفات التربية البدنية والنشاط الرياضي ومعلمي ومعلمات التربية البدنية والصحية، إلى جانب (325) طالبًا وطالبة من التعليم العام.
يأتي ذلك بالتعاون مع اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية ومعهد إعداد القادة والاتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة المائية، والاتحاد السعودي للثقافة الرياضية، والاتحاد السعودي لكرة الطاولة.
وتهدف البرامج والدورات التدريبية التي تنفذها الوزارة خلال الفصلين الثاني والثالث لهذا العام، حضوريًّا وعن بُعد، إلى تعزيز ممارسة النشاط الرياضي ونشر الثقافة الرياضية واكتشاف المواهب وتطوير كفايات المشرفين التربويين والمعلمين في عدد من المجالات الرياضية المختلفة.
وتشمل الدورات، اكتشاف المواهب الرياضية، ومقدمة ومبادئ وتنظيم كرة الطاولة، وإدارة الفعاليات الرياضية، والمهارات الأولية للإنقاذ والسلامة المائية، إضافة إلى دورة ثقافة الأنشطة الرياضية المدرسية لمعلمي ومعلمات التربية البدنية والصحية.