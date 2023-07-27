الإجازة والأسواق وأشياء أخرى.. إقبال كبير على زيارة "جدة التاريخية" ومعالمها

وتستقطب "جدة التاريخية" سنوياً العديد من زوار وضيوف المملكة الذين يحرصون على زيارة هذا الموقع الحضاري الجميل الذي يحكي حقبة من التاريخ العريق، ويبرز تراث جدة وحضارتها الثرية، وسط حرص المسؤولين على استثمار المقومات التاريخية والمخزون الثقافي الهائل الذي تتميّز به جدة في خلق مزيج فريد من الخيارات لزوار الموسم تظهر فيها هذه المقومات والفرص لتترجم الخصائص الفريدة التي تميز جدة، وتمنح زائرها كل الخيارات الجميلة.