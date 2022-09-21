وزير الخارجية يُطمئن "آن ليند" و"كليفرلي" على سلامة الأسرى البريطانيين والسويديين

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًّا اليوم بوزيرة خارجية مملكة السويد آن ليند.
وطمأن خلال الاتصال الوزيرة على سلامة الأسير السويدي الذي تسلمته السعودية اليوم من الجانب الروسي، مؤكدًا حرص واهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- على سلامة الأسير السويدي.
كما أوضح أن السلطات المعنية بالسعودية تعمل على تأمين مغادرة الأسير السويدي إلى بلاده في أقرب وقت.
من جانبها، عبَّرت وزيرة خارجية مملكة السويد عن تثمين بلادها للجهود المبذولة من سمو ولي العهد في الوساطة لإخلاء سبيل الأسير السويدي.
وأجرى وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، اتصالاً هاتفيًّا اليوم بوزير الخارجية والتنمية البريطاني جيمس كليفرلي.
وأكد وزير الخارجية خلال الاتصال حرص واهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، على سلامة الأسرى البريطانيين الذين تسلمتهم السعودية اليوم من الجانب الروسي.
وأوضح أن السلطات المعنية بالسعودية تعمل على تأمين مغادرتهم إلى بلادهم في أقرب وقت.
من جانبه، عبَّر وزير الخارجية والتنمية البريطاني للأمير فيصل بن فرحان عن تقدير المملكة المتحدة للجهود المبذولة من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- في الوساطة لإخلاء سبيل الأسرى البريطانيين.