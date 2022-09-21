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وزير الخارجية يُطمئن "آن ليند" و"كليفرلي" على سلامة الأسرى البريطانيين والسويديين

أكد أن سلطات السعودية تعمل على تأمين مغادرتهم إلى بلادهم في أقرب وقت