إنها فرحة وطن.. "الذايدي": الصقور السعودية قنصوا الطرائد الأرجنتينية وأذهلوا العالم

الصقر السعودي ينقضُّ على الأرجنتين

وفي مقاله "الصقر السعودي ينقضُّ على الأرجنتين" بصحيفة "الشرق الأوسط"، يقول "الذايدي": "فوزٌ تاريخيٌّ سعوديٌّ عربيٌّ آسيويٌّ على أعظمِ فرق العالم، ومعهم أعظمُ لاعبي العالم... هذا خلاصة ما حصلَ في ملحمةِ البارحة في قطر، صقورُ المنتخب السعودي لكرة القدم، حلَّقوا عاليًا وجالوا وصالوا في سماء قطر، وقنصوا الطرائد الأرجنتينية، في مفاجأة أذهلت العالمَ كلَّه، وأظنُّها أعظمَ نتيجةٍ لمنتخب عربي عبرَ التاريخ.. مهرة التانغو لم يهزموا منذ أكثر من عشرات المباريات، والكل كان، وما زال، يرّشح ليونيل ميسي ورفاقَه للظفر بكأس العالم، ولكن ما لم يؤخذ في الحسبان هو همّة الشباب من رجال المنتخب السعودي وطموحهم وبسالتهم".