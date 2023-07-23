"الحج والعمرة" تطلق حملة التوعية بحقوق المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف

وفي تفاصيل الحملة، كثّفت الوزارة التركيز على أحقية المعتمر من الخارج في الحصول على توعية استباقية قبل القدوم، واستقبال وحفاوة في المنافذ البرية والبحرية والجوية عند القدوم، ونقل وتفويج إلى المساكن وإلى المدن ذات الصلة (جدة- مكة- المدينة)، مع نقل الأمتعة، وتوفير وسيلة النقل المناسبة، إضافة إلى معاونته في إجراءات القدوم والعودة والذهاب شاملة الحجوزات المؤكدة والحضور في الوقت المحدد.