"محافظ الليث" يدشن عددًا من المشروعات التنموية بـ"سعيا" وينوه بدعم القيادة

نوه محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني، بما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام ودعم غير محدود بالقطاع غير الربحي، والدور الذي يقوم به من خلال إسهامه في التنمية الاجتماعية لكافة شرائح المجتمع؛ مؤكدًا أن تمكين هذا القطاع يسهم في تحقيق طموحات رؤية المملكة 2030، وخلق بيئةً اجتماعية متطورة تمارس أدوارًا أكثر حيوية وفاعلية؛ ورفدها بمقومات النمو والنجاح.
جاء ذلك خلال تدشينه عددًا من المشروعات التنموية بمركز "سعيا"، والتي نفّذتها جمعية "سعيا" للخدمات الإنسانية، بحضور عدد من مديري ورؤساء الإدارات الحكومية وجهات القطاع الثالث غير الربحي، شملت افتتاح محطة تحلية وتنقية المياه (نقاء) والتي تقع على مساحة إجمالية 600 متر مربع، وتُقَدّر سعتها وطاقة إنتاجها اليومي بأكثر من 200 متر مكعب من المياه المحلاة؛ يستفيد منها أكثر من أربعة آلاف نسمة من مركز "سعيا" والقرى المجاورة له بتكلفة إجمالية بلغت 600 ألف ريال.
ودشن محافظ الليث مشروع "المسكن الآمن" حيث استفاد منه أكثر من 25 أسرة بين بناء المنازل المتهالكة وترميمها، وبلغ عدد ما تم إعادة بنائه 3 وحدات سكنية، وترميم 17 وحدة سكنية وتأثيثها بتكلفة إجمالية بلغت قرابة مليوني ريال، وما زال هذا المشروع قائمًا يخدم الفئات المحتاجة والمسجلة في خدمات الجمعية.
وافتتح الزهراني مقر الجمعية الجديد مستمعًا لشرح تفصيلي من المدير التنفيذي عبدالرحمن الفهمي عن مكوناته وما يتضمنه من مكاتب إدارية، وقاعات الاجتماعات، والتجهيزات، وخدمات المستفيدين، والذي تم تجهيزه بكل المستلزمات والتقنيات الحديثة.
واستعرض منجزات وبرامج الجمعية الإغاثية والتأهيلية والتي بلغت تكلفتها الإجمالية 10 ملايين ريال شملت المشاريع الدائمة؛ منها: عطاء، والمسكن الآمن، ومشروع بسمة للأيتام، والزكاة، وإعفاف، وتفريج كربة، والمشاريع الموسمية منها: (الحقيبة المدرسية، ومشروع دفء، وأضحيتي، وجود).
وفي سياق متصل شهد محافظ الليث الحفلَ الخطابي المُعَد بهذه المناسبة والذي اشتمل على عرض مرئي عن منجزات الجمعية وأهم البرامج والمبادرات الإغاثية والإنسانية والتنموية والتأهيلية التي تقدّمها بمركز "سعيا"؛ مؤكدًا حرص ودعم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة ونائبه للجمعيات في شتى المجالات لتحقق أهدافها المرجوة، وتسخير كل الإمكانات للنهوض بالتنمية في بناء الإنسان وتنمية المكان، ولينعم المواطن بما تقدمه من خدمات وبرامج، مثمنًا جهود القائمين على الجمعية وما يقدمونه من أعمال ومشاريع لجميع فئات المجتمع، كما نوه بالأثر الإيجابي لمساهمة الداعمين من سيدات ورجال الأعمال والمؤسسات المانحة.
من جانبه بيّن رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ عبدالرحمن الشنبري أن عدد المستفيدين من خدماتها قرابة 500 أسرة، مقدمًا الشكر والتقدير للمحافظ على توجيهه ودعمه لكل القطاعات غير الربحية لتواصل عطاءها خدمةً للإنسان وتنميته.