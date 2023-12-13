"محافظ الليث" يدشن عددًا من المشروعات التنموية بـ"سعيا" وينوه بدعم القيادة

جاء ذلك خلال تدشينه عددًا من المشروعات التنموية بمركز "سعيا"، والتي نفّذتها جمعية "سعيا" للخدمات الإنسانية، بحضور عدد من مديري ‏ورؤساء الإدارات الحكومية وجهات القطاع الثالث ‏غير الربحي، شملت افتتاح محطة تحلية وتنقية المياه (نقاء) والتي تقع على مساحة إجمالية 600 متر مربع، وتُقَدّر سعتها وطاقة إنتاجها اليومي بأكثر من 200 متر مكعب من المياه المحلاة؛ يستفيد منها أكثر من أربعة آلاف نسمة من مركز "سعيا" والقرى المجاورة له بتكلفة إجمالية بلغت 600 ألف ريال.