"تكافل": إيداع الدفعة الأولى من "الإعانة المدرسية" لأكثر من 260 ألف طالب وطالبة

أودعت مؤسسة تكافل الخيرية الدفعة الأولى من مشروع "الإعانة المدرسية" للعام الدراسي الجديد 1446هـ في حسابات المدارس؛ ليتم تسليمها إلى الطلبة المستحقين.
ويغطي المشروع "الزي المدرسي، ووجبة الإفطار، والمستلزمات المدرسية" طيلة السنة الدراسية، حيث شمل المشروع هذا العام أكثر من 260 ألف طالب وطالبة موزعين على أكثر من 16 ألف مدرسة حكومية، وبلغ إجمالي الإعانة أكثر من 130 مليون ريال.
وتمّ تخصيص "الإعانة المدرسية" لطلاب وطالبات تكافل ممَّن تنطبق عليهم المعايير المحدّدة في نظام معالج آلية الاستحقاق؛ حيث تتم معالجة بيانات الطلبة وأولياء أمورهم حسب بياناتهم الرسمية المسجلة في جهات عدة، منها: وزارة التعليم، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الداخلية، ووزارة التجارة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وغيرها من الجهات ذات العلاقة.
وتسعى المؤسسة لمساعدة الطلبة المستحقين في مدارس التعليم العام بما يدعم نجاح تحصيلهم الدراسي، وتهدف إلى تطوير مشاريع شاملة التأثير بناءً على الرصد الميداني المتواصل لتلبية احتياجات وتطلعات الطلبة المستحقين لتنمية شخصياتهم وتهيئتهم كعناصر فعّالة داخل المجتمع، وتحسين التحصيل الدراسي، والسعي لتفوقهم ومواصلة تعليمهم.