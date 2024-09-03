"تكافل": إيداع الدفعة الأولى من "الإعانة المدرسية" لأكثر من 260 ألف طالب وطالبة

ويغطي المشروع "الزي المدرسي، ووجبة الإفطار، والمستلزمات المدرسية" طيلة السنة الدراسية، حيث شمل المشروع هذا العام أكثر من 260 ألف طالب وطالبة موزعين على أكثر من 16 ألف مدرسة حكومية، وبلغ إجمالي الإعانة أكثر من 130 مليون ريال.