"البديوي": دول مجلس التعاون تحرص على مكافحة الإرهاب وطرق تمويله وتدعم جهود مكتب الأمم المتحدة

وتم خلال اللقاء استعراض الجهود التي يبذلها مجلس التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وتعاونه الوثيق مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة في هذا المجال للحد من نشاطات الجماعات المتطرفة والإرهابية، بالإضافة إلى بحث كيفية تطوير وتعزيز هذه الجهود المشتركة لمواجهة ومكافحة الإرهاب.