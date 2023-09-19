"البديوي": دول مجلس التعاون تحرص على مكافحة الإرهاب وطرق تمويله وتدعم جهود مكتب الأمم المتحدة

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أن دول مجلس التعاون تحرص على مكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله، وتدعم جهود مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب للمساعدة في إحلال السلام بالعالم.
جاء ذلك خلال لقائه وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فرونكوف، اليوم، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في الولايات المتحدة الأمريكية نيويورك.
وتم خلال اللقاء استعراض الجهود التي يبذلها مجلس التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وتعاونه الوثيق مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة في هذا المجال للحد من نشاطات الجماعات المتطرفة والإرهابية، بالإضافة إلى بحث كيفية تطوير وتعزيز هذه الجهود المشتركة لمواجهة ومكافحة الإرهاب.
وأعلن فلاديمير فرونكوف عن عزم الأمم المتحدة بالتعاون مع نيجيريا بتنظيم القمة الإفريقية لمكافحة الإرهاب، في العاصمة النيجيرية أبوجا في شهر إبريل 2024م، والذي سترتكز موضوعاته على تعزيز التعاون الإقليمي، وبناء المؤسسات في مجال مكافحة الإرهاب وتطور الإرهاب في القارة الإفريقية.
وأعرب فرونكوف عن أمله في أن تشارك دول مجلس التعاون في هذه القمة لنقل خبراتها وعرض برامجها المتعددة والناجحة والمتطورة في مجال مكافحة الإرهاب.