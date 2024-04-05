حجم الزكاة الواردة عبر خدمة "زكاتي" تجاوز 664 مليون ريال

وأفادت الهيئة أن خدمة "زكاتي" متاحة باستمرار، بحيث يستطيع الأفراد حساب الزكاة وإخراجها من خلال طرق الدفع الآمنة والموثوقة، عبر خدمات سداد و"Apple Pay" ومدى، وغيرها من الطرق الآمنة التي تضمن سرعة ومرونة تنفيذ إيصال مبالغ الزكاة للفئات المستحقة، مع إمكانية اختيار الفئات المستحقة من المسجلين في الضمان الاجتماعي، والتي من أبرزها، الأُسر الأشد حاجة للسكن، أُسر المطلقات، أُسر السجناء، وغيرها من الفئات المستحقة، مؤكدةً أن الخدمة يُشرف عليها متخصصون في فقه ومحاسبة الزكاة.