حجم الزكاة الواردة عبر خدمة "زكاتي" تجاوز 664 مليون ريال

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك, أن مبالغ الزكاة الواردة عبر خدمة "زكاتي" منذ إطلاقها تجاوزت حتى الآن أكثر من 664 مليون ريال، حيث يتم تحويل جميع المبالغ الواردة من خلال منصة "زكاتي" الموجودة عبر متاجر الهواتف الذكية، أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالخدمة (zakaty.gov .sa) مباشرةً إلى مستحقي الضمان الاجتماعي المسجلين لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بمختلف فئاتهم.
وأفادت الهيئة أن خدمة "زكاتي" متاحة باستمرار، بحيث يستطيع الأفراد حساب الزكاة وإخراجها من خلال طرق الدفع الآمنة والموثوقة، عبر خدمات سداد و"Apple Pay" ومدى، وغيرها من الطرق الآمنة التي تضمن سرعة ومرونة تنفيذ إيصال مبالغ الزكاة للفئات المستحقة، مع إمكانية اختيار الفئات المستحقة من المسجلين في الضمان الاجتماعي، والتي من أبرزها، الأُسر الأشد حاجة للسكن، أُسر المطلقات، أُسر السجناء، وغيرها من الفئات المستحقة، مؤكدةً أن الخدمة يُشرف عليها متخصصون في فقه ومحاسبة الزكاة.
وتوفر خدمة زكاتي المتاحة للأفراد "اختياريًا" إمكانية حساب الزكاة الواجب إخراجها بمختلف أنواعها، ويشمل ذلك النقود، والذهب والفضة، والأسهم، والصناديق الاستثمارية، والعقارات المقتناة للتجارة، وغيرها، بالإضافة إلى توفر خاصية التذكير بمواعيد الزكاة، وخاصية حساب زكاة الذهب بحسب درجة نقائه عبر معادلة معينة، حيث ترتبط خدمة "زكاتي" بالأسعار العالمية للذهب والفضة ويحدث بشكلٍ يومي.