"تجمع المدينة" يوقع اتفاقيات استراتيجية لتطوير منظومة علاج الإصابات وتعزيز التحول الرقمي

وقع تجمع المدينة المنورة الصحي، مساء اليوم، اتفاقيات استراتيجية على هامش ملتقى الصحة العالمي، الذي يقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر 2024م.
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تطوير منظومة علاج الإصابات والحوادث بمنطقة المدينة المنورة وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية.
تم توقيع العقد الأول بين تجمع المدينة المنورة الصحي ومعهد الملك عبدالله للدراسات والبحوث بجامعة الملك سعود، حيث وقع العقد الرئيس التنفيذي للتجمع الأستاذ عبدالرحمن الحربي وعميد المعهد الدكتور عبدالله الثابت، حيث يتضمن العقد تقديم خدمات استشارية متخصصة لتطوير مسار الحوادث والإصابات، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الابتكار وتحسين جودة الرعاية الصحية.
كما شهد الملتقى توقيع اتفاقية تعاون بين تجمع المدينة الصحي وجامعة طيبة، تهدف إلى تحسين الأداء المهني وتنمية المهارات في التخصصات الصحية، من خلال برامج تدريبية وورش عمل تهدف إلى تأهيل الممارسين الصحيين في منطقة المدينة المنورة وفق أعلى المعايير. وقع الاتفاقية من جانب التجمع عبدالرحمن الحربي، ومن جانب الجامعة وكيل الدراسات العليا الدكتور هتان أبو طربوش.
وتضمنت مجالات التعاون بين الطرفين منح أعضاء هيئة التدريس لقبًا إكلينيكيًا سريريًا وتقديم الدعم لأبحاث الابتكار ونقل التقنية، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 في تطوير الرعاية الصحية وتقديم كوادر وطنية مؤهلة بكفاءة عالية.
وفي خطوة لتعزيز التحول الرقمي، وقع تجمع المدينة المنورة الصحي مذكرة تفاهم مع شركة فيليبس العربية السعودية للرعاية الصحية، بهدف التعاون في مجالات التحول الرقمي من خلال دراسة شاملة لاقتصاديات الصحة وتحسين مخرجات الرعاية عبر التقنيات الرقمية. وقع المذكرة عبدالرحمن الحربي من التجمع الصحي، ونائب المدير العام محمد مصطفى من جانب شركة فيليبس.
وتهدف هذه الشراكات إلى رفع مستوى الخدمات الصحية في المدينة المنورة وتعزيز جودة الرعاية من خلال التعاون المستمر بين القطاعين الصحي والأكاديمي والشركات التقنية، مما يعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامة للمملكة وفق رؤية 2030.