"تجمع المدينة" يوقع اتفاقيات استراتيجية لتطوير منظومة علاج الإصابات وتعزيز التحول الرقمي

كما شهد الملتقى توقيع اتفاقية تعاون بين تجمع المدينة الصحي وجامعة طيبة، تهدف إلى تحسين الأداء المهني وتنمية المهارات في التخصصات الصحية، من خلال برامج تدريبية وورش عمل تهدف إلى تأهيل الممارسين الصحيين في منطقة المدينة المنورة وفق أعلى المعايير. وقع الاتفاقية من جانب التجمع عبدالرحمن الحربي، ومن جانب الجامعة وكيل الدراسات العليا الدكتور هتان أبو طربوش.