ذرى السروات والساحل.. "سر برودة الهواء كلما ارتفعنا ودفء تهامة" يكشفه "المسند"

وأكمل: "علاوة على أن الغلاف الجوي في المناطق المرتفعة يكون أرق، وبالتالي أقل قدرة على الاحتفاظ بالحرارة خلال الليل؛ مما يؤدي إلى برودة أكبر مقارنة بالمناطق المنخفضة؛ حيث يكون الغلاف الجوي أكثر سمكًا وأفضل في الاحتفاظ بالحرارة في المناطق المنخفضة، والله أعلم. "وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ"".