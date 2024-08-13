ذرى السروات والساحل.. "سر برودة الهواء كلما ارتفعنا ودفء تهامة" يكشفه "المسند"

كشف أستاذُ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا" نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند، سرَّ برودة الهواء كلما ارتفعنا عن سطح البحر والعكس، ولماذا تكون ذرى السروات باردة، وتهامة دافئة، والسهل الساحلي حارًّا، مشيرًا إلى الأسباب.
وأوضح "المسند"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "سبب برودة الهواء عند ارتفاعه وارتفاع درجة حرارته عند هبوطه يعود إلى قانون الغاز المثالي ومبادئ الديناميكا الحرارية، وبالتحديد إلى التغيرات في الضغط الجوي، ومن ثَمّ درجة الحرارة.
وأضاف: "عندما يرتفع الهواء ينخفض الضغط الجوي، وهذا يسمح للهواء بالتمدُّد، والتمدُّد يتطلَّب طاقة، فيتمّ امتصاص هذه الطاقة من حرارة الهواء؛ مما يؤدّي إلى انخفاض درجة حرارته مع الارتفاع".
وتابع: "عندما يهبط الهواء، يزداد الضغط الجوي فيتسبب في انضغاط الهواء؛ مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الهواء نتيجة لضغط جزيئاته، وعليه ذرى السروات المرتفعة، يكون الضغط الجوي أقل مما هو عليه في الأماكن المنخفضة كتهامة والسهل الساحلي، وبالتالي درجة الحرارة تكون أقل".
وأردف: "من جهة أخرى الأماكن المنخفضة غالبًا ما تكون أكثر تعرضًا لأشعة الشمس المباشرة؛ مما يزيد من درجة حرارتها، في حين أن الأماكن المرتفعة "قد" تكون محمية جزئيًّا من أشعة الشمس المباشرة بسبب التضاريس الوعرة".
وأكمل: "علاوة على أن الغلاف الجوي في المناطق المرتفعة يكون أرق، وبالتالي أقل قدرة على الاحتفاظ بالحرارة خلال الليل؛ مما يؤدي إلى برودة أكبر مقارنة بالمناطق المنخفضة؛ حيث يكون الغلاف الجوي أكثر سمكًا وأفضل في الاحتفاظ بالحرارة في المناطق المنخفضة، والله أعلم. "وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ"".