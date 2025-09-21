مسارات للتحميل والتفريغ ومساحات وموافقات .. تعرف على اشتراطات محلات بيع أسطوانات غاز

وبيّنت أن الاشتراطات تتضمّن كذلك الالتزام بالهوية العمرانية، ومنع التعدي على الأرصفة أو استخدام الأرصفة العامة في النشاط، إلى جانب إلزام المنشآت بوجود كاميرات مراقبة، ولوحات داخلية تعريفية، وملصقات الدفع الإلكتروني، فضلًا عن المحافظة على الصيانة الدورية والنظافة العامة.