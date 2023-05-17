"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيرًا عالي الخطورة جدًا بخصوص تحديثات جوجل

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيرًا أمنيًا عالي الخطورة جدًا بخصوص عدة تحديثات أصدرتها جوجل؛ لمعالجة عدد من الثغرات في متصفح Chrome لأنظمة Windows، Mac، Linux.