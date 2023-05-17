"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيرًا عالي الخطورة جدًا بخصوص تحديثات جوجل

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيرًا أمنيًا عالي الخطورة جدًا بخصوص عدة تحديثات أصدرتها جوجل؛ لمعالجة عدد من الثغرات في متصفح Chrome لأنظمة Windows، Mac، Linux.
تفصيلًا، بيّن المركز أن مستوى الخطورة للتحذير عالٍ جدًا، وأنه يستهدف كل القطاعات، موضحًا أن جوجل أصدرت تحديثات لمعالجة الثغرات.
وكشف المركز أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ ثغرة (Use-After-Free) إعادة استخدام الذاكرة، وتعطيل في الذاكرة المؤقتة.
وأوصي المركز بتحديث المتصفح إلى نسخة (113.0.5672.126/.127) لنظام التشغيل Windows و(113.0.5672.126) لأنظمة التشغيل Mac وLinux.
وقال: أصدرت جوجل توضيحًا للتحديثات اللازمة عبر الروابط أدناه:
https://chromereleases.googleblog.com/2023/05/stable-channel-update-for-desktop_16.html