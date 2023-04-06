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جامعة الملك خالد تتصدر الجامعات السعودية في إثراء الموارد التعليمية المفتوحة

"الدكتور قحمش": أسهمت بإتاحة 1668 موردًا تعليميًّا فيما تجاوز التفاعل 100 ألف
جامعة الملك خالد تتصدر الجامعات السعودية في إثراء الموارد التعليمية المفتوحة
رائد القرفي
رائد القرفي

تصدرت جامعة الملك خالد الجامعات السعودية وحققت المركز الأول في مجال إثراء الموارد التعليمية المفتوحة عبر منصة OERx في التقرير الذي أصدره اليوم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، فيما حلت الجامعة في المركز الثاني على جميع الجهات التعليمية وغير التعليمية ككل في المملكة بعد وزارة التعليم حسب التقرير نفسه.

وأوضح عميد عمادة التعلم الإلكتروني بجامعة الملك خالد الدكتور عادل قحمش أن حصول الجامعة على المركز الأول على الجامعات السعودية جاء نتيجة لعددٍ من برامج ومبادرات إثراء الموارد التعليمية المفتوحة، مؤكدًا أن الجامعة أسهمت بإتاحة 1668 موردًا تعليميًّا فيما تجاوز التفاعل 100 ألف.

يُذكر أن الجامعة حققت جوائز عالمية ومحلية متعددة في مجال التعلم الإلكتروني وإتاحة وإثراء الموارد التعليمية المفتوحة.

وزارة التعليم
جامعة الملك خالد
المركز الوطني للتعليم الإلكتروني
الجامعات السعودية

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