جامعة الملك خالد تتصدر الجامعات السعودية في إثراء الموارد التعليمية المفتوحة

وأوضح عميد عمادة التعلم الإلكتروني بجامعة الملك خالد الدكتور عادل قحمش أن حصول الجامعة على المركز الأول على الجامعات السعودية جاء نتيجة لعددٍ من برامج ومبادرات إثراء الموارد التعليمية المفتوحة، مؤكدًا أن الجامعة أسهمت بإتاحة 1668 موردًا تعليميًّا فيما تجاوز التفاعل 100 ألف.