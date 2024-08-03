بيعت جميع تذاكره.. اختتام المرحلة الأخيرة من "أسبوع الملاكمة" للنزال الكبير

في سياق متصل، اكتملت جميع الاستعدادات لاستقبال الجماهير عند الـ11:30 بتوقيت السعودية، حيث جرى التحضير للحدث الأول من نوعه بما يتناسب مع المعايير المتبعة في فعاليات موسم الرياض المقامة بالمملكة، إذ سيشهد الجميع تنافساً قويًّا بين مجموعة من أفضل الملاكمين في العالم، وسط أجواء مليئة بالحماس، مع مشاركة من الفنان العالمي إمينيم في وصلة غنائية.