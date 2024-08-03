بيعت جميع تذاكره.. اختتام المرحلة الأخيرة من "أسبوع الملاكمة" للنزال الكبير

اختتمت اليوم في مجمع "L.A. Live" بلوس أنجلوس المرحلة الأخيرة من "أسبوع الملاكمة" للنزال الكبير المنتظر الذي بيعت جميع تذاكره، ضمن فعاليات "بطاقة موسم الرياض" المقامة في "BMO Stadium" اليوم (السبت)، حيث اجتاز جميع الملاكمين بنجاح "قياس الأوزان الرسمية" وأبدى الجميع جاهزيتهم الكاملة للمواجهة.
وتعد هذه المرحلة التي جرت بحضور الجمهور ووسائل الإعلام حاسمة؛ إذ تلعب دوراً مهمًّا لضمان العدالة والمساواة في المنافسة لجميع الملاكمين أثناء نزالهم ضد بعضهم البعض، حيث يتم التأكد من أن جميع الملاكمين ضمن الحدود المقررة لأوزانهم.
في سياق متصل، اكتملت جميع الاستعدادات لاستقبال الجماهير عند الـ11:30 بتوقيت السعودية، حيث جرى التحضير للحدث الأول من نوعه بما يتناسب مع المعايير المتبعة في فعاليات موسم الرياض المقامة بالمملكة، إذ سيشهد الجميع تنافساً قويًّا بين مجموعة من أفضل الملاكمين في العالم، وسط أجواء مليئة بالحماس، مع مشاركة من الفنان العالمي إمينيم في وصلة غنائية.
وتتجه الأنظار من حول العالم نحو النزالات الكبيرة ضمن موسم الرياض التي تقام للمرة الأولى خارج السعودية، حيث سيواجه المحترف الصاعد السعودي زياد المعيوف خصمه ميشال بوليك، يليه نزال بين الملاكم الأمريكي ستيف نيلسون والمكسيكي ماركوس رامون فاسكيز.
كما سيتواجه المكسيكي أنطونيو موران مع الكوبي آندي كروز، والأمريكي راديفوج كايلاكزيتش مع الكوبي ديفيد موريل، والأمريكي خوسيه فالينزويلا مع مواطنه إسحاق كروز، الذي حصل على لقب الوزن الخفيف للغاية من رابطة الملاكمة العالمية منذ مارس 2024.
وفي نزال آخر، سيواجه الملاكم الأمريكي في الوزن الثقيل جاريد أندرسون، الكونغولي مارتن باكولي، الذي انتصر في نزال "أشرس رجل على وجه الأرض" الذي أقيم بالرياض في أكتوبر الماضي على الكاميروني كارلوس تاكام.
كما سيواجه الأمريكي جاريل ميلر، صاحب المسيرة الاحترافية المميزة في الوزن الثقيل، المكسيكي المصنف في الوزن الثقيل أندي رويز جونيور، الذي استطاع هزيمة أنطوني جوشوا في نزال مثير عام 2019.
وسيكون النزال الرئيسي بين الأوزبكي إسرائيل مادريموف، الذي يسعى للحفاظ على لقب بطل العالم في فئة وزن الويلتر السوبر الذي ناله في الرياض مارس الماضي، والنجم الأمريكي اللامع تيرينس كروفورد، الذي يطمح ليصبح بطلاً عالميًّا في أربع فئات وزنية عندما ينتقل للوزن الخفيف الوسط "154 رطلاً" بعد أن تمكن من السيطرة على فئة "ويلترويت".