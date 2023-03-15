في يومه الثاني.. "ملتقى السياحة السعودي" يستعرض فرص الاستثمار في قطاع السياحة

وأوضح جنة أن قطاع السياحة بعد اعتماد الخطة الوطنية لتطوير السياحة عام 2019 شهد تطورًا ملحوظًا؛ ففي عام 2019 قُدر عدد الزائرين بنحو 48 مليون زائر محلي، و17 مليونًا ونصف المليون زائر من الخارج، وفي عام 2020 قُدر عدد الزائرين في الداخل بنحو 42 مليون زائر، مشيرًا إلى أن عام 2021 شهد قفزة كبيرة في لغة الأرقام؛ إذ بلغ عدد الزائرين في الداخل 64 مليون زائر، بإنفاق تجاوز 81 مليار ريال، وفي عام 2022 وصل عدد الزائرين في الداخل حتى الآن 75 مليون سائح محلي، بإنفاق وصل إلى 90 مليار ريال.