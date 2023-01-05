المنقية "نحارات" تتصدر شوط سيف الملك لون الصفر بمهرجان الإبل

وجاءت بقية نتائج المراكز في الأشواط على النحو التالي: عبدالله راشد الجابر المري، حفيظ سعيد المري، سعيد سالم المري، نايف صالح اليامي، عبدالرحمن سلمان المغيري، سالم جابر المري، مبارك باني الدوسري، فريني راشد الهاجري، طالب خالد المري، جابر سالم المري، عبدالله محمد المري، حمد محمد القرح، راشد محسن النديله، عبدالله صالح العامري، عبدالله علي راشد المري.