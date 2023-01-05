المنقية "نحارات" تتصدر شوط سيف الملك لون الصفر بمهرجان الإبل

تصدرت المنقية "نحارات" للمواطن أحمد المطيري شوط فئة سيف الملك لون الصفر ضمن مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة التي تقام تحت شعار "همة طويق".
وأعلنت لجنة التحكيم النهائي، اليوم نتائج الفائزين بالشوط, إذ جاء بالمركز الثاني المواطن عبدالله فهد الشريع بالمنقية "صفر الطنايا"، ونال الكويتي فلاح الهاجري المركز الثالث بالمنقية "زعامات الصفر"، وحل بالمركز الرابع المواطن ضيف الله المطيري بالمنقية "غصابات الصفر"، ونال المركز الخامس المواطن محمد الحارثي.
وحصد المركز السادس المواطن سلطان محمد السبيعي بالمنقية "الناهيات"، وجاء بالمركز السابع المواطن لافي بن سعد الشيباني بالمنقية "الطافحات"، وحقق المركز الثامن المواطن ضيف الله المطيري بالمنقية "غصابات الصفر"، وفاز بالمركز التاسع المواطن غازي بن صلاح العتيبي بالمنقية "زبنات المبادي"، وجاء في المركز العاشر المواطن علي إبراهيم النفجان بالمنقية "جهامات".
في سياق متصل حققت المطية "سيره" للقطري جابر سالم المري أفضل توقيت في الأشواط الصباحية،في فئة (حقايق بكار - قعدان) بزمن 6:202:664 دقيقة خلال الشوط السابع عشر في منافسات جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن بالنسخة السابعة لمهرجان الإبل التي تقام على مضمار ميدان الملك عبدالعزيز بالصياهد.
وجاءت بقية نتائج المراكز في الأشواط على النحو التالي: عبدالله راشد الجابر المري، حفيظ سعيد المري، سعيد سالم المري، نايف صالح اليامي، عبدالرحمن سلمان المغيري، سالم جابر المري، مبارك باني الدوسري، فريني راشد الهاجري، طالب خالد المري، جابر سالم المري، عبدالله محمد المري، حمد محمد القرح، راشد محسن النديله، عبدالله صالح العامري، عبدالله علي راشد المري.