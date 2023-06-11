"المحيميد" يؤكد رفع الجاهزية وتعزيز التكامل والتنسيق بالمسجد الحرام

وافتتح الدكتورُ المحيميد الاجتماعَ بكلمة نوه فيها إلى ما تحظى به وكالة الرئاسة لشؤون المسجد الحرام من دعم لامحدود وتوجيهات موفقة وسديدة؛ مما له الأثر الإيجابي في تعزيز جودة الخدمات المقدمة في المسجد الحرام، مثمّنًا إعلان خطة رئاسة الحرمين التشغيلية لموسم حج هذا العام ١٤٤٤هـ، والتي تعدّ أكبر خطة تشغيلية للرئاسة، مرتكزةً على عدة محاور رئيسية ترتبط بأهداف الرئاسة الاستراتيجية ٢٠٢٤ المنطلقة من رؤية المملكة "٢٠٣٠".