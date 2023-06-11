"المحيميد" يؤكد رفع الجاهزية وتعزيز التكامل والتنسيق بالمسجد الحرام

أكد مساعد الرئيس العام وكيل شؤون المسجد الحرام، الدكتور سعد بن محمد المحيميد، بإنفاذ توجيه الرئيس العام للتنسيق في معالجة التحديات وتعزيز الإيجابيات، والتأكيد على التكامل والتنسيق بين كافة الوكالات وفق الاختصاص الإشرافي لوكالة الرئاسة لشؤون المسجد الحرام.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لوكالة الرئاسة لشؤون المسجد الحرام، اليوم الأحد، بحضور الوكلاء المساعدين ومديري العموم ومساعديهم والقيادات الإدارية والميدانية بمكتب المحيميد.
وافتتح الدكتورُ المحيميد الاجتماعَ بكلمة نوه فيها إلى ما تحظى به وكالة الرئاسة لشؤون المسجد الحرام من دعم لامحدود وتوجيهات موفقة وسديدة؛ مما له الأثر الإيجابي في تعزيز جودة الخدمات المقدمة في المسجد الحرام، مثمّنًا إعلان خطة رئاسة الحرمين التشغيلية لموسم حج هذا العام ١٤٤٤هـ، والتي تعدّ أكبر خطة تشغيلية للرئاسة، مرتكزةً على عدة محاور رئيسية ترتبط بأهداف الرئاسة الاستراتيجية ٢٠٢٤ المنطلقة من رؤية المملكة "٢٠٣٠".
وأوصى المحيميدُ الجميعَ ببناء استراتيجية عمل لوكالة الرئاسة لشؤون المسجد الحرام مع كافة وكالات الرئاسة، موجهًا بإطلاق خطة عمل داخلية للوكالة تكفل بإذن الله تحقيق أعلى نسبة نجاح لمهام الإشراف على سير العمل الميداني في المسجد الحرام على أكمل وجه، والمعالجة الفورية لما يطرأ من ملاحظات، ومراعاة أهمية تعزيز جوانب العمل المؤسسي في تطوير كافة مخرجات الخدمات في الوكالة وتجويدها.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على الجميع ببذل المزيد من الجهد في سبيل خدمة المسجد الحرام، والارتقاء بالأداء والخدمات المقدمة لقاصديه، وتذليل كافة الصعوبات والعقبات التي تحول دون ذلك، مشددًا على أهمية استشعارهم ما تقوم به قيادة المملكة العربية السعودية من جهود عظيمة لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وجعلها دافعًا لبذل المزيد من الجهد في خدمة قاصديهما؛ تحقيقًا لتطلُّعات القيادة.