محليات

لماذا سيقضي ٧١% من مُقيمي السعودية إجازة الصيف داخلها؟ استطلاع يكشف

زيادة فرص الترفيه المتاحة تتصدّر الأسباب.. و"التزامات العمل والتكاليف" عوامل
لماذا سيقضي ٧١% من مُقيمي السعودية إجازة الصيف داخلها؟ استطلاع يكشف
خالد علي

أظهر أحدث بيانات شركة "يوجوف" المتخصّصة في قياس الرأي العام، أن الأغلبية العظمى من المُقيمين في المملكة العربية السعودية (71%) يعتزمون قضاء الإجازات والمزيد من الوقت داخل المملكة.

وأوضحت البيانات وفق استطلاع الرأي، أن 50% من المستطلعين يعزون سبب قضاء الإجازة داخل المملكة، إلى زيادة الفرص الترفيهية المتاحة، كما أشار 32% من المستطلعين إلى أن الأجواء الحارة لن تؤثر في قرار السفر إلى الخارج.

ويعد 32% من المستطلعين عدم السفر بسبب التزامات العمل، و23% بسبب تكاليف السفر الباهظة، و19% بسبب الالتزامات العائلية، فيما يرتبط قرار قضاء الإجازة داخل المملكة بزيادة الفرص الترفيهية المتاحة في البلاد، ما يجعلها جذابة كوجهة سياحية على مدار العام.

المملكة العربية السعودية
إجازة الصيف

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