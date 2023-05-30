لماذا سيقضي ٧١% من مُقيمي السعودية إجازة الصيف داخلها؟ استطلاع يكشف

وأوضحت البيانات وفق استطلاع الرأي، أن 50% من المستطلعين يعزون سبب قضاء الإجازة داخل المملكة، إلى زيادة الفرص الترفيهية المتاحة، كما أشار 32% من المستطلعين إلى أن الأجواء الحارة لن تؤثر في قرار السفر إلى الخارج.