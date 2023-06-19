"الإكراه والغبن" في نظام المعاملات المدنية.. يُبطلان العقد في هذه الحالات

أما المادتان الثامنة والستون والتاسعة والستون من مواد نظام المعاملات المدنية فقد خُصصتا للغبن حيث أوضحتا "إذا استغل أحد المتعاقدين ضعفًا ظاهرًا أو حاجة ملحة في المتعاقد الآخر، لإبرام عقدٍ لحقه منه غبن، فللمحكمة بناء على طلب المتعاقد المغبون ومراعاة لظروف الحال أن تنقص من التزاماته أو تزيد من التزامات المتعاقد الآخر أو تبطل العقد، ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال (180) يومًا من تاريخ التعاقد، وإلا امتنع سماعها.